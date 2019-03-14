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Boeing поддержал запрет на модель рухнувшего в Африке самолета

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Компания Boeing поддержала временный запрет на полеты всех Boeing 737 MAX. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

Отмечается, что решение рекомендовать приостановку полетов было принято после консультаций с Федеральным авиационным управлением (ФАУ), Национальным управлением по безопасности на транспорте, авиационными властями и клиентами во всем мире. Однако в компании по-прежнему уверены в безопасности 737 MAX, говорится в сообщении.

Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург также выразил соболезнования от лица компании семьям и близким погибших в авариях с участием 737 MAX. «Мы делаем все возможное, чтобы вместе со следствием выяснить причину несчастных случаев и избежать их повторения, а также принять меры по повышению безопасности», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о временном запрете на полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. От эксплуатации самолетов этой модели также отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру, в том числе российский перевозчик S7 Airlines, а Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

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