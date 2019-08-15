Появилось видео эвакуации пассажиров севшего в кукурузном поле самолета

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал видео эвакуации пассажиров с места жесткой посадки самолета в районе аэропорта Жуковский, предоставленное МЧС России.

На кадрах видно, как пассажиры по очереди идут через кукурузное поле с места жесткой посадки, сам борт стоит поодаль.

Самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки один из них отвалился. По информации спасателей, в результате госпитализировали десять человек, из них трое детей.

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