Названо число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Десять человек госпитализировали после аварийной посадки самолета в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает «Интерфакс».

Из десяти пострадавших трое детей, у них обнаружены ушибы и ссадины. Их доставляют в Раменскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации после экстренной посадки самолета, передает РИА Новости.

О жесткой посадке самолета в Жуковском стало известно утром 15 августа. По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя. Он отвалился на три метра после того, как в него попали птицы. Еще один двигатель потерял две трети тяги.

Лайнер направлялся в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Экипаж эвакуировал всех пассажиров.

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