ЦРПТ: Продажи слабоалкогольного пива просели в России на 17 процентов

В I полугодии поставки в Россию пива из стран не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сократились на 34 процента в годовом выражении и достигли 61,7 миллиона литров. Эти данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) процитировало РИА Новости.

Импорт пива из государств союза за это время увеличился в два раза. Однако основную долю российского рынка занимают напитки местного производства, на долю которых приходится 95,4 процента от всего объема проданной продукции.

Отмечается также, что за указанный период в России сильнее всего снизились продажи слабоалкогольного пива крепостью от 0,5 до 3 процентов. В литрах спад оценили в 17, а в рублях в 12 процентов. Стабильнее всего росли продажи пива крепостью от 3 до 6 процентов.

По словам доцента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, в 2025 году розничные продажи пива и пивных напитков в России упали на 16 процентов, а производство — только на процент. Однако затоваривание, с которым, может быть, столкнулись какие-то дистрибьюторы или производители, складов не приведет к удешевлению этого напитка.