В России оценили вероятность падения цен на пиво

Доцент Черниговский: Падение продаж пива не приведет к снижению цен на этот напиток

В 2025 году розничные продажи пива и пивных напитков в России упали на 16 процентов, а производство — только на процент. Об этом заявил доцент Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. Его процитировало НСН.

По его словам, едва ли главной и единственной причиной такой динамики стало сокращение спроса. Он полагает, что, возможно, в этом сыграла свою роль некорректность учета розничных продаж в переходный период 2025 года. Кроме того, на спрос повлиял рост цен, который в свою очередь мог быть вызван увеличением акцизов.

Черниговский подчеркнул, что затоваривание, с которым, может быть, столкнулись какие-то дистрибьюторы или производители, складов не приведет к удешевлению пива. Не исключен рост скидок, промоакций и сокращение производства, но общего падения цен ждать не стоит, так как акцизы, упаковка, логистика и другие издержки продолжают расти.

«Скорее замедлится рост цен, чем начнется их снижение», — сказал он.

В начале этого месяца стало известно о стагнации российского пивного рынка из-за резкого падения потребления. В 2024 году оно рекордно выросло, но в 2025-м сократилось на 17 процентов, опустившись ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения. За I квартал розничные продажи пива и пивных напитков составили 151 миллион декалитров, что стало минимумом за последние шесть лет.