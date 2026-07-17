Молодая россиянка получила срок за спаивание подростков

В Красноярском крае суд приговорил 19-летнюю жительницу за спаивание подростков

В Красноярском крае суд приговорил 19-летнюю местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за спаивание подростков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Молодую россиянку признали виновной по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Она свою вину не признала и заявила, что предлагала несовершеннолетним выпить, а они не отказывались.

По версии следствия, с осени 2025 года осужденная стала собирать у себя дома знакомых подростков и покупать для встреч алкоголь. Самому младшему из ее гостей было всего 13 лет, двоим другим — 14 и 15 лет.

Компания пила пиво, иногда смешивая его с водкой. Участники снимали происходящее на телефоны, а в мессенджере девушка создала группу под названием «Собутыльники». Подростки рассказали, что сначала соглашались «просто попробовать», но потом приходили снова. Один из них признался, что до этих встреч никогда не пил алкоголь, но после первой ему «понравилось», и он уже понимал, зачем идет в гости.

Родители забили тревогу, когда дети стали возвращаться домой с запахом спиртного, шаткой походкой и невнятной речью. Одна из матерей приехала к дому девушки во время поисков сына и застала его в состоянии опьянения.

Ранее Первоуральский городской суд отправил в колонию мужчину, который систематически спаивал двух мальчиков-подростков.