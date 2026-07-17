Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 17 июля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка получила срок за спаивание подростков

В Красноярском крае суд приговорил 19-летнюю жительницу за спаивание подростков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил 19-летнюю местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за спаивание подростков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Молодую россиянку признали виновной по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Она свою вину не признала и заявила, что предлагала несовершеннолетним выпить, а они не отказывались.

По версии следствия, с осени 2025 года осужденная стала собирать у себя дома знакомых подростков и покупать для встреч алкоголь. Самому младшему из ее гостей было всего 13 лет, двоим другим — 14 и 15 лет.

Компания пила пиво, иногда смешивая его с водкой. Участники снимали происходящее на телефоны, а в мессенджере девушка создала группу под названием «Собутыльники». Подростки рассказали, что сначала соглашались «просто попробовать», но потом приходили снова. Один из них признался, что до этих встреч никогда не пил алкоголь, но после первой ему «понравилось», и он уже понимал, зачем идет в гости.

Родители забили тревогу, когда дети стали возвращаться домой с запахом спиртного, шаткой походкой и невнятной речью. Одна из матерей приехала к дому девушки во время поисков сына и застала его в состоянии опьянения.

Ранее Первоуральский городской суд отправил в колонию мужчину, который систематически спаивал двух мальчиков-подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США
    Ракетную опасность объявили в российском регионе в тысяче километров от границы с Украиной
    Россиянка описала отель за 150 тысяч рублей в Турции словами «минусов будет немало»
    Женщина с редким психозом рассказала о любимой галлюцинации
    Страна НАТО нарастила импорт российского сыра
    Молодая россиянка получила срок за спаивание подростков
    Звезда «Кухни» похвасталась внешностью матери и впечатлила пользователей сети
    Москвичам назвали цену самой дорогой квартиры в небоскребе
    На Западе рассказали об отчаянном положении украинской армии
    Азаров заявил о недопустимости наращивания производства дронов на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok