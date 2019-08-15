Спасший 200 пассажиров экипаж севшего под Москвой самолета отстранили от полетов

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний» отстранили от работы на время проверки. Об этом «Интерфаксу» сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

«Это стандартная процедура. В этом нет ничего сверхъестественного», — сказал он.

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Пассажиры рейса получат все страховые выплаты, предусмотренные законом. Часть людей пересадят на другие лайнеры, для других резервный борт доставят в течение дня. «Мы пока ждем, чтобы нам разрешили забрать вещи пассажиров, у многих даже нет паспортов», — добавил Скуратов.

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. 23 человека госпитализированы, среди них пятеро детей.

Причиной возгорания двигателей называлось попадание птиц в двигатель, во время посадки один из них отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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