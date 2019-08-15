Экипаж севшего в кукурузном поле под Москвой Airbus наградят

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолета Airbus А-321, совершившего аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП

По словам премьера, катастрофу удалось предотвратить благодаря умелым действиям экипажа. «Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет, — это, безусловно, такое очень хорошее событие», — заявил он на заседании правительства.

О том, к каким именно наградам представят экипаж самолета, Медведев не уточнил.

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 секунд после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них дети.

По предварительным данным, причиной возгорания двигателей стало попадание птиц, во время посадки один из них отвалился. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!