Десятки людей пострадали при посадке самолета в Жуковском

За медицинской помощью после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» неподалеку от аэропорта Жуковский под Москвой обратились более полусотни человек. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

По уточненным данным, в результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них дети.

Ранее сообщалось о 23 госпитализированных пассажирах лайнера, среди них пятеро детей.

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На случившееся также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пилотов, которые посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в Кремле считают героями. «Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил он.

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. Сообщалось о возгорании одного из двигателей, причиной называлось попадание в него птиц, во время посадки двигатель отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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