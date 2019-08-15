Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

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Пассажир экстренно севшего в районе аэропорта Жуковский самолета Airbus A-321 снял на видео момент столкновения с птицами. Кадры опубликовал Telegram-канал «360».

На видео сразу после отрыва самолета от взлетной полосы слышен хлопок. Ранее пассажиры сообщали, что неполадки начались через мгновение после взлета.

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Как сообщалось, Airbus A-321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя. Лайнер направлялся в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавшие получили ушибы и легкие травмы. Экипаж эвакуировал всех пассажиров.

По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. Пожара на борту самолета удалось избежать.

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