Появилось видео с экстренно севшего в Подмосковье самолета

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В сети появилось видео жесткой посадки самолета Airbus A-321 в районе аэропорта Жуковский. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.

На записи, сделанных в салоне самолета, видно, как воздушное судно снижается и через несколько секунд приземляется в поле. Слышно, как пассажиры кричат, кто-то спрашивает, где дети.

Ранее 15 августа появилось видео эвакуации пассажиров с места жесткой посадки самолета.

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. После посадки 10 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки одна из деталей отвалилась.

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