Россия
 
Последние новости
Против генпрокурора Украины открыли уголовное дело
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться после нового фильма
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Самую молодую миллиардершу заподозрили в увеличении ягодиц
Российский мэр устал и ушел в отставку
Изменяющим мужчинам объявили войну в Tinder
Покойника достали из могилы ради рабочей формы
Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг
Пассажир экстренно севшего в поле самолета рассказал о происходившем на борту
Новости партнеров

Появилось видео с экстренно севшего в Подмосковье самолета

Перейти в «Мою Ленту»
Baza / Telegram

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Airbus A-321 в районе аэропорта Жуковский. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.

На записи, сделанных в салоне самолета, видно, как воздушное судно снижается и через несколько секунд приземляется в поле. Слышно, как пассажиры кричат, кто-то спрашивает, где дети.

Ранее 15 августа появилось видео эвакуации пассажиров с места жесткой посадки самолета.

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. После посадки 10 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц, во время посадки одна из деталей отвалилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье
Появилось видео эвакуации пассажиров севшего в кукурузном поле самолета
Пассажир экстренно севшего в поле самолета рассказал о происходившем на борту
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«На грани психоза»

Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»
08:49Сегодня

Россияне стали чаще игнорировать запрет на курение в аэропортах

09:31Сегодня

Российский мэр устал и ушел в отставку

08:44Сегодня

Появилось видео эвакуации пассажиров севшего в кукурузном поле самолета

Россия02:16Сегодня
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин

Подстелил соломку

Как мэр Южно-Сахалинска спасает собственное кресло
08:41Сегодня

Пять 17-летних россиянок стали мамами в пятый раз

08:31Сегодня

Названо число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье

08:09Сегодня

Пассажир экстренно севшего в поле самолета рассказал о происходившем на борту

Россия00:0213 августа

«Я помню тот день, когда мама получила похоронку»

Истории россиян, чьих отцов и матерей уничтожила советская власть
07:01Сегодня

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье

06:46Сегодня

Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты

05:32Сегодня

В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа

Россия
Появилось видео эвакуации пассажиров севшего в кукурузном поле самолета
Россияне стали чаще игнорировать запрет на курение в аэропортах
«На грани психоза»
Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»
Названо число пострадавших при жесткой посадке самолета в Подмосковье
Российский мэр устал и ушел в отставку
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин Подстелил соломку
Как мэр Южно-Сахалинска спасает собственное кресло
Появилось видео с экстренно севшего в Подмосковье самолета
Все материалы
Мир
Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Мадуро рассказал о плане покушения на него
Ким Чен Культ
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
В доме миллиардера-педофила обнаружили портрет Билла Клинтона в женской одежде
Все материалы
Бывший СССР
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Додон заявил о желании восстановить отношения с Россией
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Глава ЦИК Белоруссии отчиталась о приглашении на несуществующие выборы
Все материалы
Экономика
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Подсчитаны возможные потери США от эскалации в торговой войне
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Сбербанк развеял миф о неподъемных долгах россиян
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
«Аэрофлот» снова подтвердил свою пунктуальность
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Все материалы
Силовые структуры
Подозреваемый в расправе над голой российской блогершей сообщил о серии убийств
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Участвовавшего в акции в Москве студента-очника задержали за уклонение от армии
Все материалы
Наука и техника
ВМФ России признали «невыездным»
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
Представлен проект телескопа размером с планету
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
В землях России увидели ядерную уязвимость
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
«Американский Северодвинск» восстановят
Все материалы
Спорт
Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
Появились новые подробности гибели футболиста Салы
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Глава UFC отреагировал на желание чемпиона провести межполовой бой
Все материалы
Культура
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться после нового фильма
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
Умер народный артист Валентин Воронин
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Брат Джулии Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Умер худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев
Все материалы
Интернет и СМИ
Найден способ легально сократить рабочий день
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Необычные кошки из России обрели популярность за рубежом
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Телеведущий кинулся с кулаками на назвавшего его членом мафии фаната
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
В России предсказали ликвидацию анонимности в интернете
Все материалы
Ценности
Пожилая модель надела купальник своей молодости и поделилась ощущениями
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Сердобольный россиянин нашел способ защитить Леди Гагу от соотечественников
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Пошлая просьба покупателя-извращенца вывела из себя продавщицу
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении
Все материалы
Путешествия
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
У совершившего в Жуковском жесткую посадку самолета отвалился двигатель
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Все материалы
Из жизни
Покойника достали из могилы ради рабочей формы
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Найдена «самая сексуальная в мире рыбачка»
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Кровожадный крокодил стянул мальчика с лодки и проглотил его
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Мужчина экстремально похудел ради мечты
Все материалы
Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши
Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль»
Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей
Появились первые фотографии нового Kia Mohave
Все материалы
Дом
В Москве нашли отдельное жилье дешевле трех миллионов рублей
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Московскую молодежь уличили в многомиллионных тратах на жилье
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Российские мужчины признались в мечтах об игровой комнате
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Дорогое жилье признали вредным для здоровья
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Ставрополье получит десятки миллиардов рублей на нацпроекты
В России запустят портовую особую экономическую зону
Все материалы