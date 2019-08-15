Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом. Об этом сообщает ТАСС.

Списки путешественников самолета «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в поле в Раменском районе, которые все же решили продолжить поездку, уточняются. Их централизованно отправят в аэропорт Домодедово, откуда они улетят в Симферополь.

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Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате произошедшего к медикам обратились 55 человек, 17 из них дети.

По предварительным данным, причиной возгорания двигателей стало попадание птиц, во время посадки один из них отвалился.

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