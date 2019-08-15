Кремль отреагировал на экстренную посадку самолета в поле под Москвой

Пилотов, которые посадили пассажирский самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в Кремле считают героями. Об этом в четверг, 15 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, пассажиры и члены экипажа остались живы, за что стоит благодарить летчиков. «Желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — добавил он.

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Песков также выразил надежду, что расследование данного происшествия будет проведено в короткие сроки. «Поскольку корпус самолета цел и черные ящики все уже под рукой, что называется, поэтому наверняка это будет весьма оперативно», — пояснил он.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Через 15 минут после взлета он совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе Жуковского. В результате инцидента 23 человека, в том числе пятеро детей, были госпитализированы.

Причиной экстренной посадки назвали попадание птиц в двигатель. Один из них отвалился после приземления. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок. На время проверки экипаж воздушного судна отстранен от работы.

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