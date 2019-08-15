Пилоты уцелевшего при аварийной посадке Airbus продолжат летать

Пилоты, осуществившие аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье, вернутся к работе после разрешения врачей. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

«Пилоты не получили серьезных повреждений. Их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование», — отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что психическое состояние пилотов удовлетворительное, но «эмоциональный фон несколько повышенный, что естественно для здорового человека».

Летевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа вскоре после взлета. По предварительной информации, у лайнера отказали двигатели после попадания в них стаи чаек. Пострадали 74 человека. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!