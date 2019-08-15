Возросло число пострадавших при аварийной посадке самолета в поле под Москвой

Общее число пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321 в поле в Подмосковье увеличилось до 74 человек, 19 из них — дети. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», — сказал собеседник агентства.

Ранее было известно о 38 взрослых пострадавших и 17 детях.

Летевший из Москвы в Симферополь Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, у лайнера отказали двигатели после попадания в них стаи чаек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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