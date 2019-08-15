Второй пилот уцелевшего Airbus рассказал об аварийной посадке в поле под Москвой

112 / Telegram

Георгий Мурзин, второй пилот уцелевшего в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» Airbus A-321, рассказал об аварийной посадке в кукурузном поле и действиях командира. Видео с его комментарием появилось в Telegram-канале «112».

«Попала птица в двигатель. Левый двигатель сразу заглох. Обороты работали нестабильно. Потом второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. На ручном [режиме] командир взял управление», — сообщил он.

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Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета. За медицинской помощью обратились 55 человек, из них 17 — дети.

Сообщалось о возгорании одного из двигателей, причиной называлось попадание в него птиц, во время посадки двигатель отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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