Члены экипажа сделали селфи с уцелевшими в Подмосковье пассажирами Airbus

Члены экипажа сделали селфи с пассажирами уцелевшего после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» неподалеку от аэропорта Жуковский. Фотографии, предоставленные летевшим этим рейсом Степаном Акопяном, появились в Telegram-канале РИА Новости.
«Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик», — рассказал пассажир самолета агентству. По его словам, теперь он поедет в другой аэропорт и возьмет билет на ближайший рейс в Симферополь.
Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета.
Сообщалось о возгорании одного из двигателей, причиной называлось попадание в него птиц, во время посадки двигатель отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).