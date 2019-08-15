Члены экипажа сделали селфи с уцелевшими в Подмосковье пассажирами Airbus

Члены экипажа сделали селфи с пассажирами уцелевшего после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» неподалеку от аэропорта Жуковский. Фотографии, предоставленные летевшим этим рейсом Степаном Акопяном, появились в Telegram-канале РИА Новости.

Фото: Telegram-канал РИА Новости 1 /2

«Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик», — рассказал пассажир самолета агентству. По его словам, теперь он поедет в другой аэропорт и возьмет билет на ближайший рейс в Симферополь.

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Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский через 15 минут после взлета.

Сообщалось о возгорании одного из двигателей, причиной называлось попадание в него птиц, во время посадки двигатель отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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