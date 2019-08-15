Число пострадавших в результате аварийной посадки А321 выросло

После аварийной посадки А321 Уральских авиалиний в Подмосковье к врачам обратились 76 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Уточняется, что из них 19 детей. Ранее сообщалось о 55 пострадавших.

В результате приземления лайнера Airbus А321 на кукурузное поле одна пассажирка в возрасте 69 лет была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, у нее диагностировали ушиб поясничного отдела спины. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. По предварительной информации, причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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