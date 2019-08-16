Пилот аварийно севшего на кукурузном поле Airbus извинился перед пассажирами

Командир воздушного судна Airbus A321, совершившего жесткую аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их в место назначения — Симферополь. Об этом он заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает ТАСС.

«Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет», — сказал Юсупов.

Он также пожелал всем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать в будущем.

Ранее в пятницу стало известно, что Юсупов вернулся в Екатеринбург. Другие члены экипажа также отдыхают дома. Командир экипажа заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что должен был.

Самолет A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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