Россиянин наладил бизнес по продаже «той самой кукурузы» с места посадки А321

Житель Саратова продавал на улице кукурузу, якобы собранную с поля в Подмосковье, на которое аварийно приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний». Снятое очевидцами видео опубликовал «Регион 64».

Горожанина заметили возле магазина в элитном поселке «Родные просторы» в районе Усть-Курдюма. Он просил за килограмм початков 500 рублей и заявлял, что это «та самая кукуруза» — и она обладает «целебным эффектом».

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и вскоре совершил аварийную посадку без шасси на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у судна отказали двигатели из-за попавших в них птиц. Пострадали 76 человек. Двум пилотам присвоили звания Героев России.

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