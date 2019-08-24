Три дня уничтожения севшего в поле A321 уместили в минуту видео

Самолет Airbus A321, который аварийно сел возле аэропорта Жуковский 15 августа, полностью убрали с кукурузного поля. Минутное таймлапс-видео, как его резали на части в течение нескольких дней, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как с помощью тяжелой техники и гидравлических инструментов рабочие разрезают на мелкие части сперва крылья самолета, потом отпиливают кабину и разбирают на куски фюзеляж. Затем все это грузят в кузова грузовиков и вывозят, а последней поле покидает кабина Airbus.

В пятницу, 23 августа, появилось видео, как самолет начали резать на части. Для этого использовали гидравлические ножницы. С лайнера заранее сняли ценные детали и механизмы, а также откачали все технические жидкости, в том числе 2,5 тонны топлива. Все, что останется после резки, утилизируют.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

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