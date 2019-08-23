Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321

В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку. Для этого специалисты используют гидравлические ножницы, передает РИА Новости.

С лайнера сняли ценные детали и механизмы, оттуда также откачали все технические жидкости, в том числе 2,5 тонны топлива. Все, что останется после резки, утилизируют.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

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