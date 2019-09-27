Эфир передачи Малахова спровоцировал международный скандал

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского дипломата в представительство после трансляции передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что во время беседы представитель МИД Киргизии обратил внимание на «некорректное» высказывание в отношении гражданина республики, таксиста Исламбека Акбарова. Тот стал участником ДТП, в результате которого погиб россиянин Александр Маругов. Дипломат также выразил обеспокоенность такими высказываниями в контексте «стратегического партнерства» двух стран.

24 сентября 2019 года в эфир вышло ток-шоу, озаглавленное «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?», в ходе которого Малахов допустил, что Акбаров мог умышленно устроить дорожно-транспортное происшествие за деньги из-за очень маленькой зарплаты.

Посольство России в Киргизской Республике ранее опубликовало пост в Facebook, осуждающий поведение популярного телеведущего.

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