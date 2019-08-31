Малахов передразнил истерику Киркорова

Российский телеведущий Андрей Малахов передразнил истеричное поведение народного артиста России, Украины и Молдавии Филипа Киркорова на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Запись с пародией он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в субботу, 31 августа.

На кадрах Малахов выходит на съемочную площадку телешоу «Привет, Андрей» и кричит: «Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. Пока я не отрепетирую час с камерами, ничего не начнется, понятно вам всем? И мне пофиг на ваш прямой эфир. Пока я не сделаю репетицию перед выходом в субботу, ничего не будет».

Фото опубликовано @malakhov007

На последних секундах видео телеведущий подходит к камере и спрашивает: «Где камеры? Вы потом сами с Крутым будете разговаривать, вам понятно?»

Комментаторы сразу поняли, кого Малахов пытался спародировать. «Не получилось, — иронично писали подписчики. — Киркорова не догнать». «Андрей, до Фили далеко. Он не играет — он живет в образе», — глумились другие пользователи сети. «Обожаю! Браво! Лучший кавер», — заключили юзеры.

29 августа сообщалось, что Филипп Киркоров обматерил рабочий персонал «Новой волны» во время репетиции. «Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше ****** [неинтересное] не начнется, понятно вам всем? И ***** [наплевать] мне на ваш эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами! Полтора часа будете ********* [сотрудничать] со мной с камерами! Пока здесь не появятся камеры — ничего здесь не будет!» — закричал в подключенный к колонкам микрофон Киркоров.

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