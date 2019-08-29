Истерике Киркорова на фестивале «Новая волна» нашли объяснение

В пресс-службе Филиппа Киркорова объяснили скандал, устроенный артистом во время репетиции на фестивале «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 августа.

По словам представителей Киркорова, певец готовил премьеру песни «Лунный гость», и это потребовало много времени и усилий. При этом технические службы, которым артист дал определенные указания, ушли на обед и не выполнили их, а потому «попали под горячую руку».

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в комментарии «Пятому каналу» назвала произошедшее «рабочими моментами в очень ответственный день». «Все очень филигранно подходили к этому номеру», — объяснила она, добавив, что Киркорова взбесила заминка во время репетиции.

Ранее в четверг в сети появилось видео, на котором Киркоров со сцены матерится на рабочий персонал «Новой волны».

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