Киркоров грязно обматерил со сцены работников фестиваля «Новая волна»

sochi_on_line / Instagram

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров обматерил рабочий персонал музыкального фестиваля «Новая волна» во время репетиции. Видео с разъяренным эстрадным певцом опубликовано в Instagram-аккаунте sochi_on_line.

«Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше ****** [неинтересное] не начнется, понятно вам всем? И ***** [наплевать] мне на ваш эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами! Полтора часа будете ********* [сотрудничать] со мной с камерами! Пока здесь не появятся камеры — ничего здесь не будет!» — закричал в подключенный к колонкам микрофон Киркоров.

В мае 2018 года эстрадный певец выругался во время интервью шведскому телеканалу по поводу «Евровидения» из-за того, что люди в соседней комнате чем-то шуршали.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!