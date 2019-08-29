Директор «Новой волны» прокомментировал истерику Киркорова

Истерика эстрадного артиста Филиппа Киркорова во время репетиции случилась из-за его стремления сделать безупречный номер. Об этом заявил директор конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Александр Румянцев, передает РИА Новости в четверг, 29 августа.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции», — сказал он, добавив, что в таких ситуациях обращать внимание стоит только на результат, который был хорошим.

Румянцев отметил, что сотрудники фестиваля привыкли к подобным инцидентам. «Ругаться всегда плохо, это очевидно, но у нас эмоциональный склад. Артист хочет быть безупречным на сцене "Новой волны", и я знаю, как он готовится и относится к выступлениям», — приводит его слова «Российская газета».

Ранее в четверг брань Киркорова на репетиции объяснили в его пресс-службе. Ярость артиста вызвали технические службы, которые ушли на обед, не выполнив его указаний. Скандал, который Киркоров устроил на сцене со включенным микрофоном, попал на видео.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!