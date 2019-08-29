Пригожин вступился за Киркорова и признался в желании бить людей

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за устроившего скандал на репетиции Филиппа Киркорова. Он заявил, что подготовка номера — интимный момент, на котором не должны присутствовать журналисты, передает ФАН в четверг, 29 августа.

Пригожин признался, что у него самого иногда возникает желание «прибить людей за дезорганизацию». «Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в совке остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: "А не пошли бы вы лесом?"» — поделился он.

Продюсер подчеркнул, что применение физической силы или ненормативной лексики в подобные моменты кажется единственным выходом. Он добавил, что из-за этих ситуаций журналистам не стоит присутствовать на репетициях: «Это все равно что пригласить себе человека в ванну».

Видеозапись с репетиции номера Филиппа Киркорова, на которой он ругается матом в подключенный к колонкам микрофон, появилось в сети ранее в четверг. Позже в пресс-службе артиста объяснили причину его недовольства. Скандал также прокомментировал директор «Новой волны».

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