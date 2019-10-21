Арестован подозреваемый по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

Железнодорожный суд Красноярска арестовал на два месяца начальника участка артели Андрея Еганова, которого подозревают по делу о прорыве пяти дамб в районе поселка золотодобытчиков Щетинкино Красноярского края, сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами в суде Еганов признал вину и сказал, что сожалеет о случившемся. «Я же начальник участка, за все отвечаю», — добавил он.

Еще двое фигурантов дела — гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» и мастер горного участка, где случился прорыв, — в понедельник, 21 октября, ожидают суда по избранию им меры пресечения.

Агентство со ссылкой на следователя указывает, что в день происшествия из офиса «Сисима» выезжала машина, которую осмотрели силовики. В ней находились четыре системных блока и документация о деятельности компании.

Волна, обрушившаяся утром 19 октября нелегальные дамбы в Красноярском крае, достигала пяти метров в высоту и накрыла поселок, где проживали золотодобытчики. Смесь из глины, камней и грязи снесла два общежития, несколько жилых и хозяйственных построек. Погибли 15 человек, пострадали 44, пять числятся пропавшими без вести.

Ранее все восемь дамб проверялись вместе с прииском. Одну из них, с которой началось обрушение, в сентябре укрепили. Однако после проверки на ней были закрыты задвижками для аварийного слива воды.

По факту катастрофы возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (статья 216 УК).

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