Названа возможная причина смерти рабочих при аварии на российском руднике

Сотрудники рудника «Таймырский» могли умереть от удушья. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов, передает «Интерфакс».

«Предварительная причина гибели — недостаток кислорода», — заявил он, отметив, что погибшие имели достаточный опыт работы.

Он также уточнил, что, по данным первого вице-президента «Норникеля», операционного директора Сергея Дяченко, трагедия не связана ни с горно-геологическими условиями, ни с технологическими процессами. Газов от двигателей внутреннего сгорания на месте аварии обнаружено не было.

Об аварии на руднике «Таймырский» стало известно 22 октября. О причине аварии не сообщалось.

«Таймырский» рудник входит в Заполярный филиал «Норникеля», расположенного на полуострове Таймыр, где сосредоточены основные сырьевые ресурсы компании. Там расположены месторождения сульфидных медно-никелевых руд. Компания производит никель, палладий, платину, кобальт, медь, а также поставляет серебро, золото, иридий и теллур.

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