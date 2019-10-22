Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло с 15 до 17. Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает ТАСС.

Обнаруженные ранее числились пропавшими без вести. В их числе остаются еще трое человек.

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Ранее стало известно, что на месте прорыва дамбы нашли сейф. В нем обнаружили около 18 килограммов золота, которое решили использовать для возмещения ущерба потерпевшим.

Утром 19 октября в Красноярском крае обрушились незаконно возведенные дамбы. Из-за этого пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

В результате 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология работ. Мастер горного участка арестован. Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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