Пострадавшим при прорыве дамб под Красноярском компенсируют ущерб золотом

Найденное в сейфе на месте прорыва дамб в Красноярском крае золото решили использовать для возмещения ущерба потерпевшим. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Так, найденный во время осушения одной из заводей сейф вскрыли и обнаружили в нем девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Их изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. По информации РИА Новости, в сейфе находится около 18 килограммов золота.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Ранее стало известно, что сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края. До этого сообщалось, что в поселке Щетинкино Красноярского края в результате прорыва дамб поток воды снес вагончики вахтовиков, в одном из которых могло находиться золото.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

В результате происшествия погибли 15 сотрудников холдинга, 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Мастер горного участка арестован. Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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