На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф

Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимир Юрченко, передает «Интерфакс».

«Во время поисков на месте прорыва дамб сотрудники полиции нашли металлический сейф, что там, мы пока не знаем, его еще не вскрывали», — сказал он.

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Сейф был найден во время осушения одной из заводей, уточняется на сайте регионального МВД. Проводятся работы по его вскрытию и установлению содержимого. На месте обнаружения сейфа работают сотрудники полиции.

По данным телеканала РЕН, в сейфе могло находиться несколько килограммов драгоценного металла россыпью, который уже очистили от примесей и приготовили для отправки в Красноярск.

Ранее стало известно, что в поселке Щетинкино Красноярского края в результате прорыва дамб поток воды снес вагончики вахтовиков, в одном из которых могло находиться золото.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

В результате происшествия погибли 15 сотрудников холдинга, 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Мастер горного участка арестован. Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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