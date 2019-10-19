Российская компания вошла в сотню лучших работодателей мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 500 лучших работодателей мира Global 2000: The World’s Best Employers. Список был подготовлен американской версией издания совместно с компанией Statista и опубликован на его сайте.
В рейтинг вошли семь российских компаний. Одна из них — «Норникель» — попала в первую сотню, заняв 36-е место. Также в список включили Московскую биржу (138-е место), «Роснефть» (207-е место), Объединенную авиастроительную корпорацию (311-е место), «Северсталь» (380-е место). На 437-м месте расположилась компания «Русгидро», 492-ю позицию занял «Лукойл».
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