Найден путь к работе с зарплатой 250 тысяч рублей

Работу с зарплатой до 250 тысяч рублей можно найти в России в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пишет «Российская газета».

По его данным, в Москве разработчикам на языке программирования C# предлагают до 250 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге программисты Java могут получать до 220 тысяч. В Екатеринбурге программистам в банковском секторе предлагают от 120 до 150 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде программистам 1С — от 90 до 110 тысяч рублей.

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В SuperJob отметили, что такие позиции предлагают специалистам с опытом работы более трех лет и тем, кто ранее участвовал в крупных проектах. Самые высокие средние зарплаты у программистов наблюдаются в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и финансовом секторе.

Специалисты сервиса добавили, что при оценке соискателя работодатель оценивает не только его резюме, которое должно быть грамотно составлено, но и изучает профили потенциальных сотрудников в соцсетях и публикации о них в СМИ, если речь идет о приеме на работу на высокую позицию. Также работодатель может запросить рекомендации с предыдущих мест работы.

В июле сервис «Авито» составил список самых востребованных профессий России. Во втором квартале 2019 года рейтинг возглавили продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей стало строительство. Зарплата специалистов в этой области в среднем составляет 47,3 тысячи рублей.

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