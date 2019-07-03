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Названы самые востребованные профессии России

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В России составили список самых востребованных профессий. По данным сервиса объявлений «Авито», во втором квартале 2019 года рейтинг возглавили продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. Об этом пишет РИА Новости.

По данным «Авито», всего на долю специалистов в этих областях пришлось 68,1 процента всех актуальных вакансий. Между тем соискатели больше всего интересовались позициями в области продаж, строительства, транспорта, логистики, производства, сырья, сельского хозяйства, а также искали работу для студентов или ту, для которой не нужен опыт. На вакансии в этих группах пришлось 69,8 процента запросов.

Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей стало строительство. Зарплата специалистов в этой области в среднем составляет 47,3 тысячи рублей. Самую низкую оплату предлагали студентам и соискателям без опыта работы — 30,5 тысячи рублей.

Больше всего за год выросли зарплаты студентов — они увеличились на 7 процентов. Самая низкая динамика роста отмечается в зарплатах продавцов — они выросли только на 3,2 процента, отмечает «Авито».

Ранее, в июне, аналогичный список составил сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру». По его данным, в мае 2019 года наиболее востребованными профессиями были водители и экспедиторы — на их долю пришлось 11 процентов всех вакансий. Далее по популярности идут продавцы и менеджеры по продажам — 9 процентов. На третьем месте оказались кассиры — 3 процента.

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