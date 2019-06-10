Названы самые востребованные профессии России

Водители и экспедиторы стали самыми востребованными специалистами на сервисе по поиску работы и сотрудников «Работа.ру». Это следует из рейтинга наиболее распространенных в России вакансий за май 2019 года, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

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По данным сервиса, на долю водителей и экспедиторов приходится 11 процентов вакансий. В основном работодатели ищут сотрудников с опытом работы больше трех лет. Далее по популярности идут продавцы и менеджеры по продажам (девять процентов). На третьем месте — кассиры (три процента). Это связано с тем, что в России открываются новые офисы и точки продаж.

Также в десятку самых востребованных профессий вошли охранники (3,8 процента), повара (3,1 процента), грузчики (2,9 процента), комплектовщики (2,2 процента), машинисты (два процента), уборщики (1,9 процента) и фасовщики (1,2 процента). Как пояснили в «Работе.ру», для массовых профессий характерна текучка кадров, поэтому спрос на данные вакансии остается высоким.

Самыми востребованными профессиями России по итогам 2018 года стали продавцы и водители, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа». Среди вакансий на долю продавцов в прошлом году пришлось 13 процентов от общего числа, на долю водителей — 8,6 процента, на поваров — 3,6 процента.

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