Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».

Авторы изучили объявления о работе, опубликованные на портале. Самыми популярными оказались запросы о поисках продавца (13 процентов от общего числа), на втором месте — водители (8,6 процента), на третьем — повара (3,6 процента).

Также в десятку вошли профессии менеджера (3,5 процента), уборщика (3,2), администратора (2,9), разнорабочего (2,5), оператора (2,2), грузчика (2,1) и охранника (1,9 процента).

Отмечается, что самой массовой в прошлом году стала сфера продаж — на нее пришлось 18 процентов от общего числа вакансий. На втором месте — строительство (11,5 процента), на третьем — производство (10,5 процента).

На 16 самых востребованных профессий на рынке в 2018 году приходилось около половины всех объявлений, подсчитали авторы. Также они отмечают внедрение на рынке труда таких явлений, как автоматизация, распространение искусственного интеллекта. Как следствие наблюдается сокращение числа вакансий в юриспруденции (минус 15,8 процента), банковском деле (минус 13,9), страховании (минус 7,7) и бухгалтерии (минус 5,5 процента).

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