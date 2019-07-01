Названы лучшие работодатели для российских студентов

Самыми привлекательными работодателями для студентов признали «Газпром» и Google, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ежегодного рейтинга «Самые привлекательные работодатели России 2019», составленного компанией Universum.

«Газпром» назвали оптимальным местом работы 29,1 процента учащихся специальностям «финансовый сектор и бизнес» и 31,3 процента студентов инженерно-технических факультетов. Google предпочли учащиеся по IT-специальностям и гуманитарии — 50,8 и 35,3 процента соответственно.

«Газпром нефть» оказался третьим местом по популярности у будущих финансистов (19,5 процента) и вторым среди студентов факультетов естественных наук (22,4 процента).

Главные причины, влияющие на востребованность компаний на рынке труда, — высокая зарплата, успех компании на рынке, стабильность и возможность профессионального обучения.

Больше всего надеются получать студенты, чья профессия связана с IT: 63,2 тысячи рублей. Самые скромные ожидания — у будущих инженеров и студентов естественно-научных факультетов: они рассчитывают на зарплату в 60,4 тысячи рублей.

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что для 70 процентов россиян главным признаком идеальной работы является высокая заработная плата. Следом идет социальный пакет — его важность отметили 65 процентов.

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