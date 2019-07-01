Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Большинство россиян, имея возможность работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

За Италию проголосовали 20 процентов опрошенных, за Испанию — 17 процентов. Третье место занял Таиланд, который выбрали десять процентов респондентов, отметив, что в этой стране недорогое жилье. Кроме того, по словам участников опроса, эти страны привлекают их своим климатом, морем и постоянным наличием фруктов и овощей.

В пятерку лидеров вошли также Россия и США, набрав по пять процентов голосов. По словам опрошенных, в России жизнь гораздо дешевле, чем в Европе, а США славятся качественной медициной, разнообразием продуктов питания и качеством дорог.

Также россияне мечтают удаленно работать из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.

Ранее стало известно, что 35 процентов профессионалов готовы переехать в другие города в рамках карьерного роста. Исследование проводила международная рекрутинговая компания Hays. 56 процентов сказали, что не могут сразу дать ответ, но при этом рассмотрят различные варианты, которые им предложит работодатель. Только 8 процентов сотрудников не готовы к переезду.

В прошлом году лучшей страной для жизни и работы экспатов в рамках ежегодного опроса Expat Explorer признали Сингапур. Далее идут Новая Зеландия, Германия и Канада. Швейцария получила в общем рейтинге только восьмое место из-за высоких расходов на содержание детей.

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