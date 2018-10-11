В России нашли зарплаты европейского уровня

Высшее руководство российских компаний зарабатывает столько же, сколько их коллеги в большинстве европейских стран. Такие результаты, как передает РБК, показало исследование международной компании по предоставлению услуг в сфере HR-консалтинга Korn Ferry.

Топ-менеджерам начисляются суммы, сопоставимые с зарплатами во Франции, Великобритании, Польше и Турции и незначительно ниже, чем руководители в США и Германии (на 34 и 20 процентов соответственно).

При этом чем ниже должность, тем больше разница в доходах. Менеджеры среднего звена получают примерно в два раза меньше, чем в Германии и США, и на 60 процентов меньше, чем в Великобритании и Франции. В Польше и Турции менеджеры зарабатывают на 20–25 процентов больше, чем в России.

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Служащие и операционный персонал (например, операторы на производстве, квалифицированные рабочие, водители) в России зарабатывают в восемь раз меньше, чем Германии, почти в шесть раз меньше, чем в США, и в четыре-пять раз меньше, чем в Великобритании и Франции. В Польше и Турции на этих позициях платят соответственно на 78 и 33 процента больше. По оценке компании, в следующем году разрыв в доходах может незначительно сократиться.

Структура заработной платы в России, по данным Korn Ferry, состоит на 73 процента из базового оклада, на 18 процентов — из бонусов и на 9 процентов — из льгот. Доход структурирован во всех проанализированных странах, кроме США. Там на оклад приходится порядка 60 процентов от общего дохода, 20 процентов на бонусы и 20 процентов на льготы.

В апреле компания HeadHunter обнародовала исследование, согласно которому самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

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