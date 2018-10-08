Подсчитаны доходы работающих пенсионеров

Средний доход работающих пенсионеров в России составляет 46 тысяч рублей. К таким выводам пришли авторы исследования Сбербанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эта сумма складывается из двух частей: непосредственно пенсии и зарплаты, которая для этой возрастной группы равна примерно 32 тысячам рублей. На 44 тысячи могут рассчитывать пенсионеры, занятые в крупном бизнесе. Четыре процента от всех россиян пенсионного возраста зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.

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Доходы работающих пенсионеров в среднем выше заработка россиян предпенсионного возраста, говорится в исследовании. При этом к моменту выхода на пенсию у граждан нет больших накоплений — их средний размер не превышает 150 тысяч рублей.

Также авторы проанализировали расходы пенсионеров и пришли к выводу, что после 68 лет их структура резко меняется. «До этого доходы позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни. Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80-90 процентов от уровня в 55 лет, доля расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90-95 процентов», — говорится в исследовании.

После 68 лет траты на путешествия снижаются, уступая место расходам на медицину, отмечают авторы.

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