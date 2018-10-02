Молодые россияне отказались жить на пенсию

Больше половины россиян до 35 лет не готовы жить в старости только на государственную пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

«В последнее время происходит слом приоритетов: молодые люди в возрасте до 35 лет все реже готовы полагаться исключительно на государственную пенсию (менее 45 процентов) и чаще других рассчитывают на личные сбережения (34 процента)», — говорится в сообщении.

По данным Сбербанка, в вопросе формирования будущей пенсии самые активные граждане — это люди от 30 до 50 лет — их 70 процентов. При этом число женщин, заключивших индивидуальные пенсионные планы (ИПП) за последние 10 лет, превышает число мужчин почти в два раза.

Ранее РБК сообщало о готовящемся законопроекте по введению в России новой системы накопительных пенсий — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). По данным издания, граждан будут по умолчанию подключать к новому механизму, если они не откажутся от этого. Позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что это не так.

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