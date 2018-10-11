Названы лучшие страны для работы

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Лучшей страной для жизни и работы экспатов признали Сингапур. Такие данные показал ежегодный опрос Expat Explorer, который проводит банк HSBC, передает Bloomberg.

При этом по уровню дохода для экспатов Сингапур занял только пятое место. Средняя зарплата там составляет для иностранных специалистов 162,2 тысячи долларов в год. Больше всего платят экспатам в Швейцарии — 202 тысячи долларов в год. Следом идут США (185,1 тысяча долларов), Гонконг (178,7 тысяч долларов) и Китай (172,7 тысяч долларов).

Сингапур лидирует по соотношению уровня жизни и уровня доходов. Далее идут Новая Зеландия, Германия и Канада. Швейцария заняла в общем рейтинге только восьмое место из-за высоких расходов на содержание детей.

Швеция при этом заняла первое место по вопросу гендерного равенства. Новая Зеландия, Таиланд и Испания позволяют получить максимальное количество опыта.

Согласно опросу, 45 процентов экспатов считают, что та же работа, которую они выполняют на родине, оплачивается выше при переезде за границу. По данным HSBC, после переезда удается в среднем получить дополнительно 21 тысячу долларов годового дохода.

По оценке консалтинговой компании Korn Ferrу, руководители высшего звена в России зарабатывают суммы, сопоставимые с зарплатами коллег во Франции, Великобритании, Польше и Турции и незначительно ниже, чем руководители в США и Германии (на 34 и 20 процентов соответственно).

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