Названы города с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, следует из результатов исследования РИА Рейтинг, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Первое место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. Средняя зарплата там равняется 81,7 тысячи рублей. Однако составители опирались на другой показатель — соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. В Южно-Сахалинске оно составило 3,58.

Второе место досталось Салехарду — 3,55. Далее следуют Сургут и Ханты-Мансийск (3,2 и 3,09 соответственно). Москва оказалась только на пятом месте с результатом 2,97.

Последнее место из ста участников занял город Шахты с результатом 1,32. Чуть выше над ним расположились Севастополь (1,41), Черкесск (1,48), Махачкала и Нальчик (по 1,5).

Низкий результат Севастополя объясняется традиционно высокими ценами, характерными для Крыма, в основном благодаря спросу со стороны туристов и военных. При этом выплаты военных не учитываются как зарплаты. Ситуацию на Северном Кавказе составители тоже назвали привычной — для региона характерен низкий уровень зарплат, который не восполняется даже относительно низкими ценами.

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