Названа самая расточительная нация в Европе

The Environmental Audit Select Committee («Комитет по выбору экологического аудита») призвал крупнейших ретейлеров Великобритании принять меры по борьбе с избыточными продажами одежды. Об этом сообщает The Independent.

На собрание в Парламент пригласили руководителей 10 брендов, в том числе Marks & Spencer, Primark и Next.

По данным издания, в настоящее время магазины Великобритании продают в два раза больше одежды, чем десятилетие назад, а сами британцы покупают больше, чем любая другая страна Европы.

«Дизайн, производство и продажа одежды оказывает огромное влияние на нашу планету. Производители одежды и обуви должны нести за это ответственность, а также они должны быть уверены, что их персонал получает достойную зарплату. Мы хотим услышать, что конкретно они готовы сделать, чтобы индустрия стала экологичнее», — заявила глава комитета Мэри Криг (Mary Creagh).

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В октябре консалтинговое агентство в области брендинга Interbrand опубликовало список 100 самых дорогих компаний Best Global Brands 2018. В пятерку абсолютных мировых лидеров вошли Apple, Google, Amazon, Microsoft и Coca-Cola. В сегменте производителей одежды класса люкс на первое место попал французский модный дом Louis Vuitton.

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