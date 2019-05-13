Названы самые привлекательные регионы России для переезда

В другие города в рамках карьерного роста готовы переехать 35 процентов профессионалов, говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

56 процентов сказали, что не могут сразу дать ответ, но при этом рассмотрят различные варианты, которые им предложит работодатель. Только 8 процентов сотрудников не готовы к переезду.

Для 51 процента респондентов не важны город или регион, в который потребуется переезд. Главное для них — интересный проект и возможность карьерного развития. 37 процентов предпочли бы переехать в Санкт-Петербург, 32 процента — в Москву, 27 процентов — в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и Крым.

Самыми непривлекательными городами назвали Благовещенск, Челябинск, Кемерово, Хабаровск и Тобольск. При этом 74 процента готовы рассмотреть переезд в непривлекательный город, если получат хорошее финансовое предложение, 44 процента — если им предложат продвижение по карьерной лестнице, 41 процент — при условии временного проекта с перспективой вернуться и получить повышение по службе.

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Главным критерием для переезда назвали повышение заработной платы — оно важно для 78 процентов респондентов. Повышение в должности и возможность развития карьеры оказались важными для 61 процента, интересный функционал и новые проекты отметили 55 процентов.

При этом больше трети (37 процентов) респондентов ожидают, что при переезде работодатель поднимет им заработную плату более чем на 50 процентов. 33 процента согласны на прибавку в 31-50 процентов, и 19 процентов ожидают повышения от 21 до 30 процентов.

В прошлом году лучшей страной для жизни и работы экспатов, в рамках ежегодного опроса Expat Explorer, признали Сингапур. Далее идут Новая Зеландия, Германия и Канада. Швейцария получила в общем рейтинге только восьмое место из-за высоких расходов на содержание детей.

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