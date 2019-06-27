Россияне описали идеального работодателя

Самой значимой характеристикой идеального работодателя для более чем 70 процентов россиян является их высокая заработная плата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Как следует из результатов опроса, для работающих россиян практически так же, как и высокая зарплата, важен социальный пакет — его важность отметили 65 процентов.

Для 57 процентов респондентов имеет значение стабильность компании. Еще одна характеристика идеального работодателя — возможность карьерного роста сотрудников. С этим согласились 48 процентов опрошенных.

Также участники исследования указали на важность возможностей для обучения (28 процентов) и условий для самореализации и развития (29 процентов).

Меньше всего россиян интересуют высокий социальный статус должности, крупный размер компании, высокий уровень ответственности на позиции и развитая корпоративная культура.

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