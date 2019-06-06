Россияне подготовились к безработице

Около 65 процентов россиян допускают, что могут потерять работу из-за внедрения информационных технологий и автоматизации процессов. При этом 25 процентов представителей бизнеса считают, что внедрение новых технологий может привести к сокращению штата сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Из них следует, что в группу риска в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет, так как большинство работодателей считают, что им трудно разобраться в современных технологиях. Четверть респондентов отмечают, что могут лишиться работы, если не будут проходить обучение в сфере информационных технологий.

При этом каждый пятый россиянин имеет знакомого, которому пришлось сменить место работы в связи с трудностями в освоении новых технологий. Порядка 45 процентов россиян придерживаются мнения, что знание новых технологий поможет им в трудоустройстве.

В марте сообщалось, что треть россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы. Около трети россиян также допускают, что их дети после получения образования не смогут устроиться на работу из-за того, что российские образовательные учреждения не готовят к этому.

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