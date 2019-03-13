Россияне испугались безработицы из-за нашествия машин

Треть россиян боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Остаться без работы, в частности в госсекторе, в связи с внедрением ИИ боится треть респондентов. Регулирование использования ИИ для защиты рабочих мест в России считают необходимым 56 процентов опрошенных, а 32 процента полагают, что современная система образования не готовит детей к рынку труда будущего.

Опрос провели в 30 странах, он касался таких тем, как средства доступа к электронным госуслугам, частота использования, удовлетворенность качеством услуг и использование ИИ в работе государственных органов.

В результате Россия попала в число стран с невысокой поддержкой применения ИИ в сфере госуслуг. За использование технологий здесь в разных возрастных группах выступил 36-41 процент, а против — 18-23 процента. Таким образом, преимущество сторонников ИИ составило 18 процентов, в то время как в Индии этот показатель — 53 процента, в Китае — 42 процента.

З5 процентов опрошенных в России беспокоятся из-за возможных проблем, связанных с этичностью применения систем ИИ, в среднем по миру этот показатель равен 32 процентам. 35 процентов россиян также испытывают тревогу из-за непрозрачности решений, принимаемых ИИ (31 процент по миру). 32 процента россиян сомневаются, что искусственный интеллект в состоянии формировать точные результаты и корректный анализ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф признал, что из-за ошибок искусственного интеллекта банк потерял миллиарды рублей в качестве недополученной прибыли. Греф уточнил, что выявленные ошибки постоянно исправляются, в систему добавляются дополнительные фильтры, которые позволяют искусственному интеллекту лучше работать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!